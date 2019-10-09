الأدارة العامة للتغذية تنظم دورة رفع كفاءه المثقفين الصحيين بالمنشآت الصحية

صيتة العماش(صدى):

نظمت الادارة العامه للتغذيه بوزارة الصحة دورة تدريبية بالرياض وذلك لرفع كفاءة المثقفين الصحيين بالمنشآت الصحية بالمملكة وذلك في قاعة المحاضرات بالأدارة للتغذية .

والتي تستمر لمدة يومين وتتكون من السياسات الوطنية والتثقيف الصحي والتخطيط لبرامج التوعية الصحية والأسس والمراحل وأسس التعاون والشراكة في برامج تعزيز الصحة والعلاقة بين التغذية والنشاط البدني والنشاط والتغذية وعلاقتهما بالتحكم بالوزن والتثقيف الناجح لبرامج التثقيف .

ويتخلل ذلك ورشة عمل للتخطيط الصحي التغذوي ودور وسائل التواصل الأجتماعي والأسس العلمية لتوظيف الشبكات لأعداد التثقيف الصحي والمبني على البراهين يلقيها عدد من المحاضرين المتميزين والذي سيثرون المتلقي بمعلومات قيمة يشرف على ذلك هيفاء البكر رئيسة قسم التوعيه والتثقيف و مسئولة التدريب بالاداره العامه للتغذيه وبمتابعة من مدير الأدارة العامة للتغذية الأستاذ مشاري بن حمد الدخيل.