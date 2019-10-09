الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض

سعيد العجل (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم ،اليوم، معالي رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض مساعد بن عبدالمحسن السيف بمناسبة تعيينه في منصبه .

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح له فيما كلف به، مؤكداً على أهمية مضاعفة جهودهم .

من جانبه عبّر معالي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، مشدداً على توجيهات سموه فيما يخدم المنطقة.