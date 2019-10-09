صحة مكة تضبط كميات كبيرة من مادة الشمّة والدخان المستورد

حسين العلي(صدى):

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة مكة المكرمة كميات كبيرة من مادة “الشمّة ” وعدد من الدخان المستورد داخل مراكز بيع المعسل ، وتمت مصادرتها وإتلافها بالكامل.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي ” أنه وبالتعاون مع الجهات المختصة ومن خلال مسؤولي اللجنة الوطنية الذين تمكنوا بفضل الله من ضبط كميات كبيرة من مادة الشمة في محالّ بيع المعسل ، وتمّت مصادرتها وإتلافها بالكامل وايقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ”

وأشاد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ؛ بجهود أعضاء اللجنة المستمرة طوال الوقت ، منوهاً إلى أنه لن تتهاون الصحة في منطقة مكة المكرمة في مصادرة كل ما هو مخالف للأنظمة والتعليمات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم مقدماً شكره للمجتمع المكي الذي يُساهم في الابلاغ عن هذه التجاوزات من خلال الاتصال برقم الصحة الموحد 937