طالب يتسلل من الطابور ويضرم النيران في فصله بصبيا والجهات الأمنية تحقق
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة صبيا في واقعة غريبة لطالب أضرم النيران في فصله ” متعمداً ” قبيل صعود زملاءه من الطابور الصباحي .
وفي التفاصيل ، فقد تسلل الطالب للفصل أثناء الطابور وأضرم النيران فيه دون أسباب واضحة ، بينما تمكن قائد المدرسة والطاقم المدرسي من السيطرة على الحريق بواسطة أدوات السلامة ، كما استعان بفرق الدفاع المدني التي باشرت الحريق .
ونجا جميع الطلاب من الحادث ولم يصاب أحد –ولله الحمد – ، فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق في دوافع الطالب وتوجهاته وملابسات الحادث .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 7 ساعات
الدوافع ان الطالب اهبل