آبل تتخلى عن كاميرات «المخلوقات الفضائية الضاحكة»

وكالات(صدى):

تنوي شركة أبل الأمريكية، التخلي عن الكاميرات الثلاثية العملاقة الموجودة في هاتف «آيفون 11 برو»، والتي تُعرف بـ«كاميرات البوتاجاز الثلاثية».

واعتمدت الشركة براءة اختراع جديدة تعتمد على تقليص مساحات وحجم الكاميرات الثلاثية الخاصة بهواتف آيفون المقبلة، والتي ستعمل على تحسين أجهزة الاستشعار وقدرات المعالجة لعدسات الهواتف المقبلة.

وأعلنت «أبل» إطلاق اسم «نظام العدسات المطوية» على براءة الاختراع الجديدة، والتي يمكنها أن تحمل 3 أو 5 عدسات انكسارية، في مساحة ضئيلة على شكل «منشور».

وتوفر هذه الميزة تقليص المسافة بين المستشعرات والعدسات، مع وضع مثبت الصورة البصري وتجميعات ضبط التركيز التلقائي في مساحة أقل مما كان سابقًا، كما توفر إمكانية صَفّ 5 كاميرات دفعة واحدة في مساحة كانت مُعَدّة مسبقًا لثلاث كاميرات مع تصغير حجم العدسة وسُمكها.

وأثار تصميم هاتف «آيفون 11 برو» سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكبر حجم الكاميرات الخلفية الثلاثية، إذ جاءت بشكل كبير وعريض بصورة مبالغ فيها وتم تشبيهه بـ«موقد الطهي» أو «البوتاجاز».

وسخر الكثير من هذا الهاتف، وشبهه البعض أيضًا بالمخلوقات الفضائية ذات الوجوه المضحكة، فيما نشر آخرون صورًا تُشير إلى أن وضعية كاميرات «آيفون 11» تشبه ماكينات الحلاقة الكهربائية.