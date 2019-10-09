الهلال على رأس الأندية العربية في التصنيف العالمي 

ماجد محمد(صدى):

يعيش الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو فترة رائعة بعد النتائج التي حققها الفريق في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا قبل التوقف الدولي مما ساهم لارتقاء الزعيم في التنصيف الشهري على صعيد الأندية.

وتواجد الهلال على رأس الأندية العربية في التصنيف الذي تصدره عملاق الكرة الأوروبية، برشلونة.

وتربع الهلال على عرش جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ، الوحدة ، الذي تطور من الناحية الفنية والتكتيكية منذ ظهور الأورغوياني دانيال كارينيو على رأس الجهاز الفني لفرسان مكة.

وحقق رباعية مقابل هدف في ذهاب نصف النهائي الآسيوي علما بأن لقاء الاياب سيُقام يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.