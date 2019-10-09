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  • نشر : منذ 8 دقائق
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  • حوادث

وقف ممثلة بمطار الكويت خلال اتجاهها للمملكة

وقف ممثلة بمطار الكويت خلال اتجاهها للمملكة
خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال أمن مطار الكويت الدولي من إيقاف ممثلة كانت متجهة إلى المملكة وبحوزتها كمية من مخدر الشبو ” كريستال ميث ” .

وكان اشتبه رجال أمن المطار في مسافرة أثناء قيامها بإنهاء إجراءات مغادرتها إلى المملكة ، وبإخضاعها للتفتيش عثر بحوزتها على 3 أكياس تحوي مخدر الشبو.

وقال مصدر أمني كويتي في تصريحات لصحف محلية ، إن المضبوطة تعمل في مجال التمثيل، واقتيدت مع الممنوعات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.


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