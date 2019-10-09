المنتخب الإنجليزي يهدد بالإنسحاب من يورو 2020

طلال الغامدي(صدى):

هدد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بالإنسحاب من أرضية الملعب في حال التعرض لأي إساءات عنصرية من قبل الجماهير خلال المبارتين المقبلتين.

وأكد تامي أبراهام مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، أن المنتخب تناقش بشأن ما سيفعله في حالة التعرض لإساءات عنصرية من الدرجات، خاصة بعد الإساءات التي ألقت بظلالها على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أنه وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هناك بروتوكول من 3 خطوات للتعامل مع الإساءة العنصرية، لافتًا إلى أن المنتخب الإنجليزي يُفكر في مغادرة الملعب في حال التعرض للإساءة.

ومن جانبه، أشار مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الإنجليزي، إلى أنه في حالة وقوع أي إساءة على المشجعين أن يبلغوا عن «الأحمق» الذي تتسبب بها، لافتًا إلى أن الاتحاد ضمن مخصصاته كاملة للمباراتين المقررتين في براغ وصوفيا.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإنجليزي، التشيك يوم الجمعة القادمة، وبلغاريا يوم الاثنين المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».