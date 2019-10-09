الصحافة العالمية تندد بتحقيقات قطر الفاشلة والمفبركة عن وفيات عمال المونديال

ماجد القزيز(صدى):

أدانت صحيفة الجارديان البريطانية التحقيقات القطرية في وفاة مئات العمال العاملين في ملاعبها استعداداً لمونديال 2022 ، واصفة إياها بالتحقيقات الفاشلة والمفبركة .

وأكدت ” الجارديان ” أن فحص الطب الشرعي للضحايا كان ظاهري ، منددة بإدعاء قطر بأن بعض العمال توفوا بأزمة قلبية أثناء نومهم وأن البعض الآخر فارق الحياة لأسباب طبيعية دون تشريح الجثث أو إعادة النظر في الإجهاد والظروف الصعبة التي يعمل تحتها عمال بائسون .

وأكدت ” الجارديان ” أن مصدر بالطب الشرعي – رفض ذكر اسمه – أكد اعتراضه على النتائج مؤكداً أنها لم ترقى لأنى مستوى من الفحص .

وتواصل قطر بلا رحمة بناء ملاعبها على حساب أرواح الضحايا ورواتبهم الضائعة من أجل مجد دموي ووهمي .

الجدير بالذكر أن مئات الآلاف من عمال المونديال الوافدين بقطر يعملون تحت حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية ويواصلون العمل 10 ساعات يومياً في ظروف قاسية تسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والوفاة .