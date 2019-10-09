موظفة تفاجأ بثعبان سام بين أروقة مكتبها بمدرسة في عسير

علي القحطاني(صدى):

تعرضت إحدى الموظفات بمدرسة بنات الظهرة الابتدائية بالمجاردة بمنطقة عسير، للصدمة والرعب ، عقب أن تفاجأت بوجود ثعبان سام بين الأوراق داخل مكتبها.

على الفور استدعت الموظفات بالمكتب حارس أمن المدرسة، والذي تمكن من قَتل الثعبان السام، فيما تزايدت المخاوف من وجود ثعابين أو حشرات أخرى بسبب وجود المدرسة في منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار والنباتات.

وطالبت المعلمات والإداريات بضرورة وجود مكافحة ورش للموقع من الجهات البلدية والبيئة للحد من انتشار القوارض والحشرات.