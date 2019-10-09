قصة الفتاة «أبيار» ومطاردتها تركي آل الشيخ

حمود العنزي(صدى):

تسببت فتاة تُدعى أبيار آل الشيخ، في ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خاصة بعدما تفاعل معها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وعرفت هذه الفتاة نفسها على أنها طبيبة أسنان، وسط محاولات كثيرة ومتعددة للفت نظر رئيس هيئة الترفيه على «تويتر».

ومن جانبه، أهدى المستشار تركي آل الشيخ هذه الفتاة أغنية ساخرة، معلقًا «إهداء لأبيار»، وبالرغم من مضمون الأغنية الساخر إلا أن الفتاة أعادت نشر الأغنية عبر حسابها على «تويتر».

وعلقت عليها «ربي يسعدك يا رب مشكور يا بو ناصر والله أحلى إهداء وربي يوفقك ويوفق كل من شارك في موسم الرياض وإن شاء الله بس أرجع أكون أول الحاظرين في المواسم القادمة».

وتفاعل المغردون مع أبيار وآل الشيخ، إذ قالت أحد المغردين ساخرًا «لازم تتعلمون الثقل من أبيار. لها سنة كاملة تطارد ورا تركي ولما أهداها أغنية ردت بعد ثلاث ساعات».

وطاردت «أبيار» تركي آل الشيخ خلال الفترة الماضية بشكل مستمر من خلال التعليق على جميع منشوراته على حسابه الرسمي على «تويتر».