عملية استئصال جزء من الكبد لمريضة في مستشفى القريات

صيته العماش(صدى):

تمكن فريق طبي من قسم الجراحة العامة بمستشفى القريات العام بقيادة استشاري جراحة الكبد و القنوات المرارية باستئصال الجزء الأيمن من الكبد لمريضة تبلغ من العمر 30 عاماً، بعد أن تعرضت لحادث مروري تم نقله على اثره لطوارئ مستشفى القريات العام و من ثم أدخلت إلى غرفة العمليات حيث تبين وجود نزيف شديد نتيجة تهتكات شديدة في الجزء الأيمن من الكبد ، وقام الفريق الجراحي بإجراء عملية استئصال للجزء الأيمن من الكبد للتحكم ووقف النزيف وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية التي تجرى في مستشفى القريات العام والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد .