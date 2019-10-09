دراسة يابانية : المشروم يخفض نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا

أميرة خالد(صدى):

خلصت دراسة يابانية إلي أن المشروم مفيد بصورة خاصة للرجال لمن هم فوق 50 عاما، الذين يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن القليل من الخضروات والفاكهة ، حيث يخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا .

وقالت الدراسة، التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعيا تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، وذلك مقارنة بمن لا يأكلون المشروم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الدارسة إلى أن من يأكلون المشروم ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيا تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

ويشار إلى أن سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب على الرجال، حيث تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة جديدة عام 2018، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.

ويشار إلى أن المشروم يستخدم بصورة واسعة النطاق في آسيا من أجل منافعه الغذائية ولأغراض طبية.