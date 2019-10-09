كشف تفاصيل عن المواصفة القياسية لمكافحة الرشوة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أن المواصفة القياسية لمكافحة الرشوة تعتبر آلية عمل واضحة تعزز قدرات المنشآت الوطنية للحد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال.

وأردفت هيئة المواصفات عبر إنفوجرافيك، أن المواصفات القياسية saso iso 37001: 2017 والخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة؛ تؤكد على ضرورة أن تتسم الإدارة العليا في أي منظمة بروح القيادة والالتزام بنظام إدارة مكافحة الرشوة من خلال وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة، ودمج متطلبات هذا النظام في عمليات المنظمة، والتحسين المستمر لسياسات مكافحة الرشوة.

ودعت المواصفات للتواصل داخليًّا وخارجيًّا؛ للتعريف بسياسة مكافحة الرشوة، وتوجيه الموظفين ودعمهم؛ للمساهمة في تعزيز فعالية نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتشجيع استخدام إجراءات الإبلاغ عن حالات الرشوة المشتبه فيها أو التي وقعت بالفعل، وترسيخ ثقافة مكافحة الرشوة داخل المنظمة، وتوفير الموارد الكافية والمناسبة للتشغيل الفعال لهذا النظام، وضِمنًا عدم تعرّض أي من الموظفين لإجراءات انتقامية أو تمييزية أو تأديبية بسبب حالات الإبلاغ التي تمت على أسس مقبولة.