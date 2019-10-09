«التقاعد» تستقبل أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي 2019

الرياض(صدى):

استقبل مركز اتصال خدمة العملاء بالمؤسسة العامة للتقاعد منذ بداية عام 2019م حتى شهر سبتمبر الماضي، 167112 اتصالًا بنسبة ارتفاع بلغت 76% عن نفس المدة من العام الماضي 2018م التي سجلت 94945 اتصالًا.

وأظهرت الإحصائيات حجم التطوير الذي شهده مركز الاتصال خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 98.55% كما زيدت أيام عمل المركز لتغطي أيام الأسبوع كافة ، بعد ما كانت في السابق خمسة أيام فقط إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل المركز من 8 ساعات إلى 12 ساعة، يتم من خلالها استقبال اتصالات عملاء المؤسسة عبر أرقام التواصل لخدمة العملاء ( 8001248889 ) من داخل المملكة، و( 920014000 ) الذي يخدم العملاء من داخل وخارج المملكة.

يذكر أن أوقات عمل مركز الاتصال تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ما عدا أيام الجمعة والسبت حيث يعمل المركز من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً، ويستمر خدمة عملاء المؤسسة خارج ساعات دوام المركز عبر نظام الرد الآلي الذي يتيح للمتصل الاستفسار عن حالة معاملته، ومعرفة بياناته التقاعدية.