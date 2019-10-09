أب يقتل طفلته دهسا أثناء نومه بجوارها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توفيت رضيعة عمرها لا يتجاوز ثلاثة أسابيع في حادثة إختناق بشعة أثناء نومها بين والديها بعدما دهسها والدها السمين مع تقلبه أثناء النوم .

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد وقعت الحادثة المؤلمة في مقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا ، وتم اكتشاف وضع الطفلة في الـ 7.30 مع استيقاظ والدتها ، ونقلها أبواها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة .

وتعتقد الأم المكلومة أن والد الطفلة الذي يزن 114 كيلو جرام ، قد دهسها بعدما بكت وهي في سريرها الخاص فنقلها للنوم في سريره مع والدتها .

ورغم أن الطب الشرعي قال أنه لا يوجد دليل قاطع أنها توفيت إثر دهسها بجسم الأب ، إلا أنه أكد على خطورة نوم الصغار بين الوالدين خاصةً في هذا العمر .