أب يقتل طفلته دهسا أثناء نومه بجوارها
توفيت رضيعة عمرها لا يتجاوز ثلاثة أسابيع في حادثة إختناق بشعة أثناء نومها بين والديها بعدما دهسها والدها السمين مع تقلبه أثناء النوم .
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد وقعت الحادثة المؤلمة في مقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا ، وتم اكتشاف وضع الطفلة في الـ 7.30 مع استيقاظ والدتها ، ونقلها أبواها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة .
وتعتقد الأم المكلومة أن والد الطفلة الذي يزن 114 كيلو جرام ، قد دهسها بعدما بكت وهي في سريرها الخاص فنقلها للنوم في سريره مع والدتها .
ورغم أن الطب الشرعي قال أنه لا يوجد دليل قاطع أنها توفيت إثر دهسها بجسم الأب ، إلا أنه أكد على خطورة نوم الصغار بين الوالدين خاصةً في هذا العمر .
fares[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 30 دقيقة
والله انو حسيت دعس عليها بسيارته الخاصة
اللى كتب الخبر فيه شي في عقله لازم يحسن اختيار الكلمات والتعبير