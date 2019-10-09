انهيار العملة التركية مع الهجوم المرتقب على سوريا

وكالات(صدى):

انخفضت الليرة التركية، صباح اليوم الأربعاء، مواصلة هبوطها في ظل محاولتها للتوغل شمال شرق سوريا.

وتم تداول العملة التركية في التعاملات الصباحية عند 5.8415 للدولار، للتراجع عن مستوى إغلاقها أمس الثلاثاء عند 5.8350 لتصل هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها على مدار الشهر.

وتتأثر الليرة التركية بتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول تحرك قواتها إلى شمال شرق سوريا قريبًا، كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا على غرار عملياتها في سوريا.