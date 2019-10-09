مدني جازان يدعو لاتباع إرشادات السلامة وقت هطول الأمطار

جازان(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح سطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية وهطول أمطار وتساقط البرد على المنطقة.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.