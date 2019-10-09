تفاصيل جديدة عن واقعة دهس «مراقب مرور» بجامعة الملك سعود

نايف السالم(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود عن تفاصيل جديدة بخصوص واقعة دهس رجل أمن بالجامعة؛ لافتة إلى أنه تمّت إحالة الموضوع إلى الشرطة، وأن الحارس تعرّض لرضوض في أثناء قيامه بأداء واجبه في تنظيم الحركة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وتبين أن مراقب مرور بحرم الجامعة تعرّض لدهسٍ من قِبل قائد مركبة رفض التقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وقد تعرّض لرضوضٍ نُقل إثرها إلى مستشفى الملك خالد الجامعي.

ووقعت الحادثة يوم الأحد الماضي في أثناء قيام مراقب المرور بأداء واجبه في تنظيم الحركة المرورية بالمدينة الجامعية للطالبات، حين قام أحد قائدي المركبات – نوع تويوتا كامري بيضاء – بدهس مراقب المرور وإبعاده عن الطريق بسيارته، وذلك لعدم رغبة السائق بالتقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن إصابة مراقب المرور برضوض في إحدى قدميه بعد إحالته إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، وتمّ تحويل الحادث إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيق في تلك الحادثة.