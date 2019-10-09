فضيحة جديدة.. فيديو يوثق مصير الحوثيين في محاولات التقدم نحو صعدة

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو مصير الميليشيات الحوثية في محاولاتهم التقدم نحو جبهات صعدة، وعدد من الموقع داخل الأراضي اليمنية، مبينا زيف ادعاءاتهم وأكاذيبهم عن التقدم باتجاه الأراضي المملكة، في ظل ما يحدث لهم من هزائم وتراجع إلى مناطق سيطرتهم.

وبدا في المقطع مقاتلة للتحالف وهي تدك العناصر الحوثية في صعدة وتصيبهم بضربات جوية دقيقة وناجحة.

وجاء في المقطع الضربات الجوية لاستهداف مجاميع حوثية في مديرية كتاف وفي البقع بمحافظة صعدة؛ معقل الجماعة الحوثية، وتأتي هذه الضربات استمراراً للتقدم الذي تحرزه قوات التحالف لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.