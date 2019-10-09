بالفيديو.. أمير مكة: لو كان بوسعي لقبلت جبين كل رجل شارك في موسم الحج الماضي

نايف السالم(صدى):

أكد سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة خلال حلقة نقاش أعمال الحج السنوية على شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في نجاح موسم الحج الماضي .

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو للأمير خالد الفيصل خلال كلمته في حلقة نقاش أعمال الحج السنوية ، إذ أكد سموه على الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في نجاح موسم الحج 1440 هـ .

وتمنى الأمير خالد الفيصل دوام التوفيق لجميع المشاركين وأن يمن الله تعالى بنجاح الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام .

وقال سموه : لو كان بوسعي لقبلت جبين كل رجل ساهم وشارك في نجاح الموسم الماضي .

وتهدف جلسة النقاش للوقوف على أهم جوانب أعمال الحج ومشاركة كافة الجهات وذلك ضمن الإستعداد للموسم المقبل .