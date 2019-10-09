طباعة شهادة إلكترونية بمستحقاتك الشهرية عبر «تأميناتي»

عادل الحربي(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن طباعة شهادة إلكترونية بمستحقاتك الشهرية عن طريق تطبيق «تأميناتي».

وأوضحت «التأمينات الاجتماعية» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الخدمة متاحة لأجهزة أندرويد وأبل.

وأضافت أن التطبيق يوفر طباعة كل من «شهادة إلتزام تحويل مستحقات، شهادة مفصلة بمقدار المعاش، شهادة بمقدار إجمالي المعاش عربي وإنجليزي».

تحميل التطبيق لأجهزة «أبل» من خلال الرابط التالي هنا

تحميل التطبيق لأجهزة أندرويد من خلال الرابط التالي هنا