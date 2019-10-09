«بلدي مكة» يطالب بمنع الترخيص لمطاعم وكافيهات تقديم التبغ داخل حد الحرم

نايف السالم(صدى):

رفع المجلس البلدي بمكة المكرمة مطالب لأمانة العاصمة المقدسة بطرح مواقع مجمعات المطاعم والكافيهات التي ستقدم منتجات التبغ خارج الحرم المكي .

وأكدت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس أن مطلبها يأتي بناءً على اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها والتي يُنتظر العمل بها قريباً بعد نشرها بالجريدة الرسمية .

ومنعت لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ والتي وافقت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة بالحدود الشرعية بالعاصمة المقدسة .