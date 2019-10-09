«بلدي مكة» يطالب بمنع الترخيص لمطاعم وكافيهات تقديم التبغ داخل حد الحرم
رفع المجلس البلدي بمكة المكرمة مطالب لأمانة العاصمة المقدسة بطرح مواقع مجمعات المطاعم والكافيهات التي ستقدم منتجات التبغ خارج الحرم المكي .
وأكدت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس أن مطلبها يأتي بناءً على اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها والتي يُنتظر العمل بها قريباً بعد نشرها بالجريدة الرسمية .
ومنعت لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ والتي وافقت عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة بالحدود الشرعية بالعاصمة المقدسة .
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