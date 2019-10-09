بلدية أبرق الرغامة تغلق عددا من المستودعات المخالفة

حسن الزهراني (صدى):

اغلقت بلدية أبرق الرغامة عدد من المستودعات المخالفة بعد رصد جملة من التجاوزات.

وأوضح رئيس بلدية ابرق الرغامة م سعد القحطاني ان الفرق الرقابية وضمن جولاتها الميدانية رصدت 19 مستودعاً مخالفاً للأشتراطات البلدية والصحية فيما استوفى 26 مستودعاً للشروط بحي النخيل.

وذكر القحطاني ان المواقع مارست نشاطها دون الحصول على رخص بلدية.

مضيفاً ان من ضمن المخالفات المرصودة استخدام الطرق والساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات البلدية وتدني مستوى النظافة العامة إلى جانب تجاوزات كبيرة تتعلق بسلامة المباني وعدم تحقيقها لأدنى الاشتراطات البلدية وغيرها وجاري استكمال الأجراءات النظامية حيال الموقع ومتابعتها لضمان عدم تكرار المخالفة.