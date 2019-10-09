بالصور.. داليا مبارك تحتفل مع زوجها بإطلاق «في حياتك مستحيل»

الرياض(صدى):

شاركت الفنانة داليا مبارك، زوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم ستاركس، الاحتفال بإطلاق الميني ألبوم الجديد لها والذي يحمل اسم «في حياتك مستحيل».

ونظمت شركة «تيونز» المنتجة للألبوم حفل إطلاقه في دبي، أمس الثلاثاء، بحضور الفنانة وزوجها وكل من شارك في هذا العمل.

وأهدت الشركة المنتجة «كعكة» إلى الفنانة داليا مبارك، تحمل صورتها بطريقة كرتونية لتتشابه مع الصورة ذاتها التي تضمنها الملصق الدعائي للميني ألبوم.

ويضم الميني ألبوم «في حياتك مستيحل» الذي تم طرحه قبل أسبوعين على قناة «اليوتيوب» 5 أغنيات، كما قام بتلحينه ياسر بو علي.