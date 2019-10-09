وظائف شاغرة للجنسين بشركة لاند مارك العربية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة لاند مارك العربية باب التقديم على (5) وظيفة شاغرة ، للرجال والنساء ، بمسمى (مدير متجر) ، للعمل في بمدينة الرياض ، وفقاً للشروط التالية .

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها .

3- لا يشترط توفر خبرة سابقة .

نوع الدوام : دوام كامل .

الوصف الوظيفى :

تخطيط العمليات في متجر البيع بالتجزئة وتوجيهها وتنسيقها، والحرص على نظافة المتجر وتجهيزه بالبضائع تجهيزاً كاملاً، وضمان جاذبيته للعملاء، وإدارة الموازنة والموظفين والأداء العام للمتجر ، وغيرها من مهام الإشراف والتخطيط والمراقبة . .

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي : هنا