وظائف شاغرة للجنسين بشركة لاند مارك العربية بالرياض
فتحت شركة لاند مارك العربية باب التقديم على (5) وظيفة شاغرة ، للرجال والنساء ، بمسمى (مدير متجر) ، للعمل في بمدينة الرياض ، وفقاً للشروط التالية .
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها .
3- لا يشترط توفر خبرة سابقة .
نوع الدوام : دوام كامل .
الوصف الوظيفى :
تخطيط العمليات في متجر البيع بالتجزئة وتوجيهها وتنسيقها، والحرص على نظافة المتجر وتجهيزه بالبضائع تجهيزاً كاملاً، وضمان جاذبيته للعملاء، وإدارة الموازنة والموظفين والأداء العام للمتجر ، وغيرها من مهام الإشراف والتخطيط والمراقبة . .
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي : هنا
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