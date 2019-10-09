جريمة حب.. السجن 7 سنوات لشاب أهدى حبيبته زهور مسروقة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

في أغرب قضية جنائية على الإطلاق ، يواجه شاب عمره 19 عام عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بسبب سرقته باقة زهور ثمنها 156 دولار من أجل تقديمها لحبيبته .

وفي التفاصيل ، فقد توجه الشاب السيبيري لمحل بيع ورود طالباً باقة لحبيبته ، وبعدما جهزها له البائع تظاهر بأنه يقوم بفحصها للتأكد من إعجاب حبيبته بها ثم لاذ بالفرار .

وقام البائع بإبلاغ الشرطة التي قامت بإلقاء القبض على الشاب الذي اعترف بفعلته ، مؤكداً أنه كان يحاول مصالحة حبيبته بعد خلاف نشأ بينهما وأنها رفضت اعتذاره فأخذ الباقة عائداً إلى منزله .

ووفقاً لقانون سيبيريا فإن الشاب الذي تم التحفظ عليه معرض للسجن لمدة 7 سنوات جراء تلك الجريمة .