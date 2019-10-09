لاعبو الاتحاد يرفضون تحميل سييرا الهزائم الأخيرة للعميد 

نواف السالم(صدى):

استمعت إدارة نادي الاتحاد، بقيادة أنمار الحائلي، إلى لآراء عدد من لاعبي فريقها حول المدرب التشيلي لويس سييرا، الذي تطالب الجماهير بإقالته بعد النتائج المتذبذبة للعميد، خلال الفترة الماضية.

وطالب اللاعبون باستمراره ورفضوا تحميله وزر الهزائم الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، وقالوا “مثلما ينسب الفوز للجميع لا بد أن يطبق ذات الشيء عند الخسارة”.

وكان الاتحاد، احتل المرتبة السادسة بـ (9 نقاط) في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على الرائد 3 /1، قبل أن يخسر من ضمك 1 /2، والهلال 1 /3، ومن ثم العودة لطريق الانتصارات عبر بوابة الشباب 2 /1، فالتعاون 3 /0، قبل السقوط أخيرا في لقاء الحزم 1 /2، مع الإشارة إلى أنه تأهل إلى مواجهة الوصل الإماراتي في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بيد أنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال 3 /1.