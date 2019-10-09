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هنا الزاهد تنشر أخر صورة لها مع طلعت زكريا وتنعيه بكلمات مؤثرة

هنا الزاهد تنشر أخر صورة لها مع طلعت زكريا وتنعيه بكلمات مؤثرة
القاهرة(صدى):

نعت الفنانة هنا الزاهد زوج والدتها الفنان الفقيد طلعت زكريا برسالة وداع مؤثرة ، أرفقتها بآخر صورة جمعتهما قبيل عقد قرانها على الفنان أحمد فهمي ، مؤكدة أنه كان بمثابة والدها حيث قام على رعايتها وشقيقتها طوال سنوات .

وقالت ” الزاهد ” : دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين.

وأضافت: انا فتحت الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك.

وتابعت: عمري ما قلت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما.

وروت “الزاهد ” بعض مواقفها مع الراحل طلعت زكريا عندما كان يحرص على حسن معاملتها وعدم حرمانها من أي شئ وتشجيعه لها ، قائلة : انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني ، ساءله له الدعاء بالرحمة والمغفرة .

وكان الفنان طلعت زكريا قد وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض ، على أن يتم تشييع جنازته بعد عصر اليوم .
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