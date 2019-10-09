كارداشيان تفصح عن الشخصية التي ترغب في تناول العشاء معها 

واشنطن(صدى):

مدحت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ، غريتا تونبري، واصفة إياها بالشجاعة والمذهلة، موضحة أنها تشاطرها مخاوفها بشأن تغير المناخ.

وأبانت كارداشيان أنها ترغب في تناول العشاء مع تونبري، التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنهم سرقوا طفولتها “بكلمات جوفاء”.

ولفتت كارداشيان خلال تصريحات صحفية إلى أن تونبري “فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق”.

وأردفت كارداشيان: “تغير المناخ مشكلة خطيرة”، معربة عن رغبتها في التحدث مع والدي تونبري وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.