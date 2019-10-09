السجن 6 أشهر مع الجلد والغرامة لمواطن احتال على آخر عبر الإنترنت

نايف السالم(صدى):

يواجه مواطن ثبتت إدانته بالنصب والإحتيال عبر موقع إلكتروني تجاري ، عقوبة السجن لمدة 6 أشهر تعزيراً مع 70 جلدة وغرامة 2000 ريال فضلاً عن أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار الواقعة .

وتفصيلاً ، فقد تقدم مواطن ببلاغ يفيد بتعرضه للنصب والإحتيال من المُدان بعدما أقدم الأخير على عرض جوال للبيع على موقع إلكتروني على أن يقوم بشحنه للمشتري عبر شركة شحن، وبالفعل دفع له الرجل مبلغ 2500 ريال عبر حوالة بنكية ، بينما لم يصله أي شئ .

وأوقفت النيابة العامة المتهم وأخضعته للتحقيق وتم إحالته للقضاء ، وبعد الإطلاع على محادثات ” واتسآب ” وخطاب مؤسسة النقد ” ساما ” الذي يؤكد وصول حوالة بنكية للمتهم ، وسماع المرفعات ، ثبتت إدانة المتهم ، وقررت المحكمة العقوبة النظامية ردعاً له.