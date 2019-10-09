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«تويتر» يعتذر لمستخدميه بعد استخدامه أرقام هواتفهم لأغراض بعيدة عن الحماية

«تويتر» يعتذر لمستخدميه بعد استخدامه أرقام هواتفهم لأغراض بعيدة عن الحماية
وكالات(صدى):

تقدم موقع تويتر بالإعتذار لمستخدميه معترفاً بإستخدامه أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني ” دون قصد ” في أعمال دعائية وترويجية .

ولم يكشف تويتر عن عدد أرقام الهواتف التي تم إستخدامها في الدعاية ، واكتفى فقط بالإعتذار والوعد بعدم التكرار .

وأكدت مدونة رسمية لتويتر أنه تم استخدام تلك البيانات في الترويج فقط وأنه لم يتم تبادل أي معلومات شخصية للمستخدمين مع شركاء تويتر الخارجيين .

وقالت أن المشكلة تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي ، وأن جميع البيانات تستخدم حالياً لأغراض الحماية فقط .

وكان موقع التدوين المصغر قد شهد ثغرة أمنية خطيرة في مايو من العام الماضي تتعلق بـ 330 مليون مستخدم حول العالم ، وطالبهم بتغيير كلمة المرور .


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