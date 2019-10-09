بالصور.. سطو لصوص على محل جوالات بمكة وحيلة مفاجئة قبل المغادرة
تعرض أحد محال الجوالات بحي الكعكية بمكة المكرمة للسرقة والتخريب الجمعة الماضية ما أسفر عن خسائر تصل إلى 50 ألف ريال .
والمثير للدهشة ، أن اللصوص تمكنوا من إتلاف كاميرات المراقبة وسرقة وحدة التخزين لعدم الكشف عن هويتهم .
وأكد صاحب المحل أنه فوجئ بكسر الأقفال وسرقة العديد من الأجهزة وتخريب المحل ، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع فور البلاغ ولكن تم اكتشاف إتلاف الكاميرات فيما قامت برفع البصمات ليتم الكشف عن اللصوص في أقرب وقت .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 9 دقائق
بمشيئة الله يمسكونهم ويقصبون اياديهم ,,