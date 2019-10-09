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بالصور.. سطو لصوص على محل جوالات بمكة وحيلة مفاجئة قبل المغادرة

بالصور.. سطو لصوص على محل جوالات بمكة وحيلة مفاجئة قبل المغادرة
نايف السالم(صدى):

تعرض أحد محال الجوالات بحي الكعكية بمكة المكرمة للسرقة والتخريب الجمعة الماضية ما أسفر عن خسائر تصل إلى 50 ألف ريال .

والمثير للدهشة ، أن اللصوص تمكنوا من إتلاف كاميرات المراقبة وسرقة وحدة التخزين لعدم الكشف عن هويتهم .

وأكد صاحب المحل أنه فوجئ بكسر الأقفال وسرقة العديد من الأجهزة وتخريب المحل ، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع فور البلاغ ولكن تم اكتشاف إتلاف الكاميرات فيما قامت برفع البصمات ليتم الكشف عن اللصوص في أقرب وقت .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 9 دقائق

بمشيئة الله يمسكونهم ويقصبون اياديهم ,,

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