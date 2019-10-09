فيلم مصري يحصل على جائزة مالمو للسينما العربية

القاهرة(صدى):

حاز الفيلم المصري “ليل خارجي” للمخرج أحمد عبد الله السيد على جائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وكان الفيلم من بطولة منى هلا وكريم قاسم وشريف الدسوقي وأحمد مالك وعمرو عابد وبسمة ويدور حول مخرج شاب تتعثر محاولته لصنع فيلم سينمائي وتجمعه الصدفة بفتاة ليل وسائق سيارة أجرة حيث تدور مغامرة تجمع الثلاثة لليلة واحدة في مدينة القاهرة.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الممثلة المصرية ليلى علوي وعضوية الناقد العراقي قيس قاسم والمخرج التونسي رضا الباهي.