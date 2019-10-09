أخصائي تغذية يكشف عن طرق صحية لإنقاص الوزن الزائد 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي تغذية عن 7 خطوات لإنقاص وزنك بطريقة صحية، من أبرزها الإشراف الطبي باتباع نمط غذائي مناسب لكل حالة وضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنب رجيمات الكتب والإنترنت.

وشدد على ضرورة الاعتماد على الوجبات الصحية معتدلة السعرات الحرارية، علاوة على الحد من تناول الأطعمة المالحة والمعلبة لتجنب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم.

وأشار إلي تجنب الدهون الحيوانية المصدر كالسمن والزبد والاعتدال في تناول الزيوت النباتية، والحد من تناول الأطعمة المقلية والحرص على تناول أطعمة السلق، والشوي، الفرن أو البخار.