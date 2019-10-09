خبير سيارات يوضح أسباب ارتفاع حرارة المركبة وزيادة استهلاك الوقود

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن مظاهر سخونة المحرك وارتفاع درجة حرارته ومنها أولا.. ترتفع حرارة السيارة مع نقص مستوى مياه التبريد (بمحركات التبريد بالمياه) أو مشكلة الردياتير أو طلمبة المياه أو تلف بمروحة التبريد أو عيب بالترموستات الخاصة بتنظيم حرارة المحرك أو عدم ضبط توقيت الإشعال أو عدم ضبط خلوص الصمامات (التكيهات) أو وجود عائق على جسم الردياتير كالأوراق أو الأكياس البلاستيكية أو مشكلة بمنظوم العادم الخاص بالسيارة.

ثانيا.. نقص مستوى زيت المحرك:بسبب تلف بعض حابكات الزيت (اويل سيلات) أو الجوانات أو تسريب زيت من أى جزء من أجزاء المحرك بسبب شروخ أو استهلاك الزيت نتيجة تسربه لغرفة الاحتراق واحتراقة وخروجة مع العادم وهذه المشكلة تحتاج عمل عمرة كاملة للمحرك.

ثالثا.. انخفاض قدرة المحرك على السحب: هذا يكون لأسباب كثيرة منها (السخونة ونقص مستوى الزيت) وأيضا مشاكل تتعلق بمنظومة الحقن أو دخول الهواء للمحرك أو نوعية البنزين المستخدمة أو ضعف بطلمبة الوقود أو مشكلة بطقم الدبرياج أو الفتيس الأوتوماتيكى أو مشكلة بمنظومة الإشعال ( البوجيهات – البوبينات) أو عدم ضبط آداء المحرك على السرعات المختلفة (بالمحركات الحديثة) الخ. أو مشكلة بأحد الحساسات الخاصة بالضغط أو السرعة أو الحمل على المحرك الخ.

رابعا.. زيادة استهلاك الوقود: هذه المشكلة تتعلق بالأمور السابق ذكرها ويضاف إليها تسريب بأحد موصلات الوقود أو عدم تغيير البوجيهات والفلاتر المختلفة (بنزين – هواء – زيت) بمواعيدها المحددة أو مشكلة بفرامل السيارة (ثقيلة) أو عدم نظافة الثروتل (بوابة الهواء).