أهم مواصفات هيونداي سوناتا 2020 التي جذبت الأنظار بعد طرحها بالمملكة

الرياض(صدى):

على الرغم من حداثة طرح هيونداي سوناتا 2020 في المملكة إلا أنها حققت إشادة واسعة من قبل الوكلاء والعملاء على السواء ، بعد ظهورها بشكل مختلف من حيث التصميم والأنظمة الذكية .

وفي محاولة للإقتراب من السيارة المبهرة بشكل أكبر ، نجد أنها تتوفر بخيارات متعددة للمصابيح الأمامية العاكسة أو النهارية أو مصابيح الليد أو مصابيح الليد العاكس ، كما تتوفر الجنوط بعدة خيارات مختلفة المقاسات .

أما داخلياً ، فقد تم تجهيزها بمقاعد مريحة تدعم منطقة أسفل العمود الفقري ، كما يتيح المقعد الأمامي للراكب الإسترخاء التام مع شعور بإنعدام الوزن ، وتشعرك بالفخامة مع التقنيات الذكية ومجموعة الشاشات اللمسية ونظام شحن الهاتف لاسلكياً .

الجدير بالذكر أن محرك سوناتا أيضاً متعدد الخيارات أيضاً فتتميز بمحرك 4 سلندر MPi سعة 2 لتر وقوة 152 حصان وعزم 192 نيوتن .متر ، أو محرك 4 سلندر MPi بسعة 2.5 لتر وقوة 180 حصان وعزم 232 نيوتن . متر ، مع سرعة تصل إلى 250 كم / الساعة .