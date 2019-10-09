أهم مواصفات هيونداي سوناتا 2020 التي جذبت الأنظار بعد طرحها بالمملكة
على الرغم من حداثة طرح هيونداي سوناتا 2020 في المملكة إلا أنها حققت إشادة واسعة من قبل الوكلاء والعملاء على السواء ، بعد ظهورها بشكل مختلف من حيث التصميم والأنظمة الذكية .
وفي محاولة للإقتراب من السيارة المبهرة بشكل أكبر ، نجد أنها تتوفر بخيارات متعددة للمصابيح الأمامية العاكسة أو النهارية أو مصابيح الليد أو مصابيح الليد العاكس ، كما تتوفر الجنوط بعدة خيارات مختلفة المقاسات .
أما داخلياً ، فقد تم تجهيزها بمقاعد مريحة تدعم منطقة أسفل العمود الفقري ، كما يتيح المقعد الأمامي للراكب الإسترخاء التام مع شعور بإنعدام الوزن ، وتشعرك بالفخامة مع التقنيات الذكية ومجموعة الشاشات اللمسية ونظام شحن الهاتف لاسلكياً .
الجدير بالذكر أن محرك سوناتا أيضاً متعدد الخيارات أيضاً فتتميز بمحرك 4 سلندر MPi سعة 2 لتر وقوة 152 حصان وعزم 192 نيوتن .متر ، أو محرك 4 سلندر MPi بسعة 2.5 لتر وقوة 180 حصان وعزم 232 نيوتن . متر ، مع سرعة تصل إلى 250 كم / الساعة .
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