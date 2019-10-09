بالفيديو..إطلاق برنامج «رفق» للحد من العنف بالمدارس

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة التعليم، برنامج «رفق» للحد من عدد حالات العنف داخل المدارس، والتي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الوزارة تفعيل وتطبيق برنامج «رفق»، وذلك بعد وفاة طالب الابتدائي معتز الحارثي على يد زميله غرب الرياض، ووفاة طالب المتوسطة بعد تدافعه مع زميله في جدة.

ومن جانبه، أكد سعد المقبل مشرف الإرشاد الطلابي في وزارة التعليم، أن هذا البرنامج يهدف إلى الوقاية والعلاج لمظاهر العنف واكتشافها والتعامل معها.

وأوضح «المقبل» أن البرنامج يسعى إلى خفض حالات العنف داخل مدارس المملكة، بالإضافة إلى تبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس والأسر بمفهوم «العنف»؛ لتحقيق حياة كريمة وآمنة.

كما أشار إلى أن كل عضو داخل المدرسة له دور كبير وفعال في تطبيق برنامج «رفق» الذي سيتم تطبيقه على جميع المدارس داخل المملكة دون استثناء.