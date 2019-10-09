الجوازات: لا يمكن نقل كفالة خادمة عليها بلاغ هروب
أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية نقل كفالة خادمة منزلية عليها بلاغ هروب.
وأكدت ” الجوازات ” ردًا على استفسار أحد المواطنين، أنه لا يمكن إجراءات النقل في حال وجود ملاحظة على سجل المستفيد.
ووجه مواطن استفسارًا إلى الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلًا ” هل يمكن نقل كفالة خادمة منزلية عليها بلاغ هروب “.
وقالت الجوازات في ردها ” أهلاً بك، في حال وجود ملاحظة على سجل المستفيد التعليمات لا تسمح لك بذلك “.
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