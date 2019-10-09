تحذيرات من العصائر للأطفال الأقل من عام ونصائح هامة لتفادي خطورتها !

واشنطن(صدى):

على الرغم من الإعتقاد السائد بفوائد العصير على الأطفال ، إلا أن دراسة أمريكية حديثة حذرت من تقديم العصائر للأطفال الأقل من عام سواء أكانت العصائر معلبة أم طازجة .

وأكدت الدراسة أن العصائر لا تقدم أي قيمة غذائية للأطفال الأقل من عام ، وأنه يجب الحد من العصائر للأطفال الأكبر سناً .

وأرجعت الدراسة ذلك إلى مخاطر العصائر في زيادة الوزن وتسوس الأسنان بسبب السكر ، مؤكدين أن الفيتامينات الموجودة بالعصائر لاتغني عن ألياف الفاكهة .

ونصحت الدراسة بتقديم الفواكهة للطفل أكثر من العصائر لتنمية سلوك دائم له بتناول الفاكهة ، فيما أشارت إلى تقديم العصير الطازج بدلاً من المعلب .

ومع ذلك ، فقد حددت الدراسة كمية العصير الطازج المسموح به للأطفال بما لا يزيد عن ثلاث أرباع الكوب يومياً للأطفال الصغار من 4 سنوات وحتى 6 سنوات وكوب واحد للأطفال الأكبر سناً .