متوسطة طارق بن زياد بالحبيل تحتفي بمعلميها في اليوم العالمي للمعلم

محمد السعران(صدى):

قامت متوسطة طارق بن زياد بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع بتنظيم فعالية بعنوان “شكراً معلمي” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام ، وذلك تقديراً للمعلم وما يقوم به من دور كبير .

وقد قام قائد المدرسة الأستاذ “حسن شعبان عسيري” بتقديم العديد من الهدايا لمعلمي المدرسة وذلك لإسهاماتهم في العملية التعليمية وتربية الأجيال وغرس القيم والمبادئ السامية فيهم حتى يكونوا لبنات صالحة في المجتمع ، وكذلك تقديراً لعطاءاتهم اللامحدودة مع الطلاب .

كما أكد قائد المدرسة أن الجميع يتشرّف بمهنة المعلم ، عادًا إياها مهنة عظيمة ، مبيناً أنه مهما تحدثنا عن مهنة الأنبياء والرسل لا نوفيها حقها ، ولا يمكن أن يكون تكريم المعلم في يوم واحد ، بل تكريمه طوال حياته .

الجدير بالذكر أنه كان من بين المكرَّمين بالمدرسة الأستاذ “علي محمد قصير” وهو أحد المعلمين الذين قاموا بالتدريس لقائد المدرسة الحالي ، حيث قام قائد المدرسة بوضع قبلة تقدير واحترام على رأس معلمه السابق تقديراً لما بذله من جهد معه واعترافاً بفضله عليه حينما كان يدرس تحت يديه.