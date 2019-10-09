«جروس» يقترب من العودة لتدريب الأهلي
كشفت مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي إشتراط الإدارة أن يكون المدرب الجديد له خبرة في المنطقة لضمان سرعة تأقلمه مع الفريق وعدم تكرار الأخطاء السابقة .
وتوقعت مصادر أن يرشح الأهلي المدرب السابق كريستيان جروس بجانب أسماء أخرى مرشحة إلا أن الأمر لا زال مطروحاً للنقاش .
ويستعد الأهلي بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي لمباراة ودية تقام السبت المقبل على ملعب الأمير محمد عبد الله ، فيما لم يُحدد بعد الفريق المنافس إذ تم مخاطبة عدة أندية وفي انتظار موافقة احدها .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14683 ] نشر منذ 1 دقيقة
بدأ تخبط الادارة
المشكلة ليست في المدرب المشكلة في اللاعبين