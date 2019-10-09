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«جروس» يقترب من العودة لتدريب الأهلي

«جروس» يقترب من العودة لتدريب الأهلي
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي إشتراط الإدارة أن يكون المدرب الجديد له خبرة في المنطقة لضمان سرعة تأقلمه مع الفريق وعدم تكرار الأخطاء السابقة .

وتوقعت مصادر أن يرشح الأهلي المدرب السابق كريستيان جروس بجانب أسماء أخرى مرشحة إلا أن الأمر لا زال مطروحاً للنقاش .

ويستعد الأهلي بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي لمباراة ودية تقام السبت المقبل على ملعب الأمير محمد عبد الله ، فيما لم يُحدد بعد الفريق المنافس إذ تم مخاطبة عدة أندية وفي انتظار موافقة احدها .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14683 ] نشر منذ 1 دقيقة

بدأ تخبط الادارة

المشكلة ليست في المدرب المشكلة في اللاعبين

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