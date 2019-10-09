مساعد وزير الداخلية يتحدث عن الخيار الوحيد للتغلب على التحديات
قال مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري إن التفوق الذي حققته الوزارة في مجال التقنية يشكل تحدياً إذا أردنا الاستمرار فيه، مشيرا إلى أن مواكبة تسارع التقنية خيارنا للتغلب على التحدي ودمجها في أعمال الجهات الأمنية بشكل واضح وسهل يسهم في رفع مستوى الأداء الأمني، وهذا خيارنا الوحيد الذي أمامنا ويجعلنا مطمئنين بأننا في كل عام سنقدم الجديد.
وأوضح آل مشاري خلال زيارته جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي: “أثلجت صدورنا القدرة على عرض التقنيات بشكل واضح انعكس على المئات من زوار الجناح لأول مرة وهو محفز للجميع في وزارة الداخلية لتقديم الأفضل والتفوق على الآخرين”.
وقام بالإطلاع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي اشتملت على 7 محاور تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن» تقدمها 12 جهة وقطاعاً تابعة للوزارة بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84139 ] نشر منذ 42 دقيقة
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، ياسمو الامير .. آمين ,,