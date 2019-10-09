مساعد وزير الداخلية يتحدث عن الخيار الوحيد للتغلب على التحديات

نايف السالم(صدى):

قال مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري إن التفوق ‏الذي حققته الوزارة في مجال التقنية يشكل تحدياً إذا أردنا الاستمرار فيه، مشيرا إلى أن ‏مواكبة تسارع التقنية ‏‏خيارنا للتغلب على التحدي ‏ودمجها ‏في أعمال الجهات الأمنية بشكل واضح وسهل يسهم في رفع ‏مستوى الأداء الأمني، وهذا خيارنا الوحيد الذي أمامنا ويجعلنا ‏مطمئنين بأننا في كل عام سنقدم الجديد.

وأوضح آل مشاري خلال زيارته جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي: “أثلجت صدورنا ‏القدرة على عرض التقنيات بشكل واضح ‏انعكس على ‏‏المئات من زوار الجناح ‏لأول مرة‏ وهو محفز للجميع في وزارة الداخلية ‏لتقديم الأفضل والتفوق على الآخرين”.

وقام بالإطلاع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي اشتملت على 7 محاور تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن» تقدمها 12 جهة وقطاعاً تابعة للوزارة بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة.