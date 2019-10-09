«ساما» تكشف عن متوسط التمويل السكني للأفراد يوميا

عادل الحربي(صدى):

ارتفع التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في المملكة، خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، 160 في المائة، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي “ساما”، وصل متوسط التمويل اليومي خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، نحو 274 مليون ريال، مقابل 106 ملايين ريال في الفترة نفسها من 2018.

وبلغ متوسط عدد عقود التمويل اليومية خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، نحو 605 عقود، مقابل 171 عقدا في الفترة نفسها من 2018، حيث حقق التمويل السكني الجديد للأفراد خلال العام الجاري قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف، ما حقق خلال بعض فترات العام الماضي، حيث ارتفعت على أساس سنوي في يناير 2019 88 في المائة، لتبلغ 4.8 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال في الشهر ذاته من 2018.