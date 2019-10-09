«الضمان الصحي» يوضح حد المنفعة من وثيقة التأمين الطبي للسائح

علي القحطاني(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن حد المنفعة الأقصى لوثيقة التأمين الخاصة بالسائح والتي تقدر بـ 100 ألف ريال .

وأكد ياسر المعارك المتحدث باسم المجلس أن السائح لن يتكلف نسبة تحمل لمقدمي خدمات الرعاية الصحية ، وفي حال اضطر إلى دفع نسبة خارج شبكة مقدمي الخدمة سيقوم بإستردادها من شركة التأمين .

وأكد ” المعارك ” أن الخدمة التأمينية الأساسية تشمل جميع مناطق المملكة ، وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وإصابات الحوادث .

وأضاف أن إقامة المريض والإعاشة تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والإشراف الطبي ، وتكاليف علاج الأسنان الطارئة ، ونفقات الحمل والولادة بحد أقصى 5000 ريال ، مع إعادة رفاة المتوفي إلى موطنه بحد أقصى 10 آلاف ريال وتحمل تكاليف سفر مرافق بحد 5000 ريال .