توجيهات لجميع المحاكم برفض أي دعاوى على أملاك الدولة إلا بموافقة «العدل»

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة العدل توجيهات لجميع المحاكم بعدم قبول أي دعوى على عقار مملوك للدولة إلا بموافقة الوزارة سواء أكان يتبع الدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة أو بمجرد وقوعه تحت حيازة الدولة وتصرفها .

وشددت الوزارة على تلك التوجيهات خاصةً إذا لم يكن مع المدعي صك تملك ، وذلك بغض النظر عن موقع العقار ، وفقاً لعكاظ .

وتهدف ” العدل ” بذلك إلى حماية التنمية العمرانية ، والإستماع لقرار شعبة الخبراء بمجلس الوزراء ومدى موافقتها على صحة رفع دعوى على أملاك الدولة .

ووفقاً لمصادر فقد وجهت الوزارة سابقاً إلى عدم قبول أو سماع أي دعوى على الأراضي المملوكة بصك استحكام بضواحي المدن الرئيسية والقرى ..