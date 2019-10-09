موظف يتخذ باحة مسجد مخبأ للمخدرات!

أبوظبي(صدى):

أحيل موظف خليجي في دبي إلى المحاكمة، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، وإخفائها في الباحة الخلفية لأحد المساجد.

وتم إلقاء القبض على المتهم بعد أن شوهد وهو يضع كيساً أبيض تحت لوح خشبي في باحة خلفية لمسجد، وبفتحه عثر على كمية من مخدر الحشيش.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد ترويجها، والاشتباه في تعاطيها.