موظف يتخذ باحة مسجد مخبأ للمخدرات!
أحيل موظف خليجي في دبي إلى المحاكمة، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، وإخفائها في الباحة الخلفية لأحد المساجد.
وتم إلقاء القبض على المتهم بعد أن شوهد وهو يضع كيساً أبيض تحت لوح خشبي في باحة خلفية لمسجد، وبفتحه عثر على كمية من مخدر الحشيش.
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد ترويجها، والاشتباه في تعاطيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84130 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3088 ] نشر منذ 47 دقيقة
عالم مغلقة بالفطرة
يعني ضاقت علية الدنيا ماشاف غير المسجد
ابرحوة ضربآ كي يعود الى رشدة