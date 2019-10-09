متحرش يقتحم غرفة 3 نساء ويطلب الاستحمام مع إحداهن!

أبو ظبي(صدى):

مثل رجل خليجي الجنسية أمام محكمة الجنايات في دبي، على خلفية اتهامه باقتحام غرفة فندقية تقيم فيها امرأة أوروبية وصديقتاها، والتحرش بإحداهن.

وأفادت المجني عليها بأنها كانت برفقة صديقتها ودخلتا غرفتهما الفندقية فيما كانت تنتظرهما صديقتهما الثالثة في الغرفة، وعند دخولهما تفاجأتا بشخص يدخل الغرفة مع صديقه، وقام بإعداد قهوة لنفسه، ثم فتح معهما حواراً.

وأوضحت أن المتهم حين رأى صديقتهما الثالثة خارجة من الحمام طالب الاستحمام معها، واقترب منها وأمسكها من كتفها محاولاً الاعتداء عليها، إلا أنها أبعدته عنها، فأمسكها مجدداً بقوة، فتدخلت صديقتها وأبعدته وصرختا في المتهم وصديقه حتى خرجا من الغرفة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى المشروبات الكحولية، واقتحم غرفة النساء الثلاث.