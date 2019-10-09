حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ، الجوف، حائل ،الحدودالشمالية).

فما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( القصيم، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.