بالفيديو..أول مرشدة كهوف في المملكة تروي تجربتها

نايف السالم(صدى):

أوضحت أول مرشدة كهوف في المملكة بدور الصالح، أنها بدأت كهاوية للرحلات البرية عام 2018، وأنها حصلت على رخصة الإرشاد السياحي في العام الحالي.

وبينت الصالح أن أول كهف بدأت فيه تطبيق الدورة التي تخصصت فيها هو كهف أم جرسان بالمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنها تقوم بعمل دورات استكشافية للكهف قبل الدخول، ويتم تحديد أماكن الدخول والخروج منه، لافتة إلى أنها تستعد بوسائل الأمن والسلامة.

وحصلت الصالح على رخصة كمرشد للكهوف كأول سيدة بالرياض تحصل عليها، بعدها بدأت العمل رسميًا تحت مظلة العديد من المؤسسات السياحية في الكهوف والمسارات الجبلية والإرشاد بالمتاحف، والإرشاد بالدرعية وحي الطريف.